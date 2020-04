Saranno invece cancellati alcuni treni non in fascia pendolare:

Trenitalia, su richiesta dell’assessorato ai Trasporti, ha effettuato alcune modifiche all’orario di alcuni treni regionali della Liguria a partire da sabato 4 aprile. “Si tratta di modifiche puntuali per andare incontro alle esigenze dei pendolari lavoratori di servizi necessari che devono recarsi al lavoro in questo periodo di emergenza sanitaria” spiega l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

