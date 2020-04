Considerata l’attuale situazione climatica con temperature al di sotto della media degli anni precedenti, a Sanremo il Comune ha prorogato l’accensione degli impianti di riscaldamento sino al 15 aprile 2020 per un massimo di 5 ore.

