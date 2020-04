Volontari e il Consiglio Direttivo del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pontedassio ringraziano con sincera riconoscenza chi, in questi giorni, sta continuando a far sentire la propria vicinanza alle nostre attività in questo difficile momento di ‘emergenza Coronavirus’.

Ringraziamo l’Associazione “L’Abau” di Caravonica e la Pro Loco “Alta Valle Dianese” di Diano Borello. Oltre a queste donazioni si sommano le numerose altre fatte dalla popolazione, che ringraziamo, attraverso i canali ufficiali del Comitato.

Per poter continuare a garantire i servizi in sicurezza per il nostro personale è necessario acquistare ancora materiale per la protezione dal contagio.

Con il tuo contributo, insieme ce la faremo”.

Correlati