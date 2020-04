Un nuovo focolaio di contagi da Coronavirus riguarda a Imperia la casa di riposo Agnesi. Nella notte di martedì si è verificato il terzo decesso nella struttura. E’ mancato a 79 anni il suocero del presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Piana. Nell’entroterra imperiese, a Pontedassio il 9 marzo si erano verificati i primi casi di persone positive al Coronavirus, cui era seguita la morte di tre anziani, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta