Golfo Dianese in lutto per la prematura scomparsa di Severino Manuguerra, mancato a 68 anni, ex titolare dell’albergo San Nicola di Cervo e gestore del ristorante-pizzeria “Da Severino” in via Genova a Diano Marina. La morte di Severino, che lascia la moglie linea ed i figli Andrea e Giorgia, ha destato un profondo cordoglio nella città degli aranci dove il ristoratore si era fatto apprezzare per la sua giovialità e la sua passione, come ricorda Andrea Pomati su “La Stampa”.

Correlati