Si segnala il decesso di 2 pazienti in data 30 marzo (non comunicato nella precedente nota): -Un uomo di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduto all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; -Una donna di 89 anni, della provincia di Imperia, deceduta all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta