Dall’inizio dell’emergenza Covid sono guariti 60 su 125 dei ricoverati del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, con dimissioni dal reparto o l’attestazione del doppio tampone negativo.

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 7 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 29 al 5° piano della palazzina laboratori, 53 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 28 al Maragliano (dedicati al Covid 2 piani della struttura, 1° piano lato levante – nuovo – e 2° piano lato ponente).

· Il cantante anglo-italiano Jack Savoretti, di origini genovesi, pubblica oggi il suo nuovo singolo ‘Andrà tutto bene’, il suo primo brano in italiano, composto con il contributo dei fan. Savoretti ha deciso di devolvere i proventi derivati dalla vendita al San Martino, facendoli confluire nell’ormai noto progetto #genovapersanmartino.

· Anche l’Iren Genova Quinto, unica squadra del Comune di Genova a partecipare al massimo campionato nazionale di pallanuoto, ha attivato una raccolta fondi in favore del reparto di Malattie Infettive attraverso il link www.scquinto.com/cuore-biancorosso. Atleti, dirigenti, staff e tifosi possono effettuare una donazione a favore di chi sta fronteggiando l’emergenza. Al termine della raccolta la Società farà confluire i proventi nel progetto #genovapersanmartino.