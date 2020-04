Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, accompagnato dagli Assessori Rodà e Gnutti, ha consegnato il fondo di solidarietà della Giunta, pari a 600 euro, a Pierpaolo Guglielmi, presidente di A.V.O. Intemelia onlus. L’incontro, inizialmente programmato per i primi giorni di marzo, era stato rimandato a causa dell’aggravarsi dell’emergenza determinata dal COVID-19.

L’A.V.O. raccoglie intorno a sé, forma e coordina coloro che svolgono opera di volontariato, qualificato e gratuito, presso l’ospedale Saint Charles e presso le Case di Riposo del territorio.

“Desidero esprimere la mia ammirazione e la mia gratitudine nei confronti di tutti i volontari A.V.O. – ha dichiarato Vittorio Ingenito – Spendere il proprio tempo per portare un aiuto e un sorriso a chi soffre è un atto d’amore profondo, che assume un significato ancora più grande per le persone che affrontano in solitudine un momento difficile. I drammatici giorni che stiamo vivendo ci hanno reso maggiormente consapevoli di quanto siano fondamentali unità e solidarietà; sono questi i valori che i volontari traducono in realtà, ogni giorno, per offrire sostegno alla comunità di cui si fanno parte attiva”.

