I rappresentanti sindacali Cgil hanno indetto uno sciopero regionale per domenica 5 aprile. “Chiediamo la chiusura domenicale dei supermercati, la riduzione di apertura giornaliero per un massimo di 12 ore e più sicurezza. Chiudere la domenica sarebbe il meritato grazie a chi, nonostante la paura, serve il Paese, con turni massacranti e carenza di dispositivi di protezione individuale” dice il segretario Filcams-Cgil della provincia di Imperia Paolo Marengo ad Enrico Ferrari su “La Stampa”.

