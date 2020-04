Le misure varate per arginare la diffusione del coronavirus saranno “confermate fino al 13 aprile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza (nella foto), nell’informativa al Senato. “Nel Dopoguerra, mai come in queste ore, non è il momento delle divisioni. Come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unità e coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni. Siamo nel pieno di un’esperienza durissima e drammatica” ha detto il ministro Speranza.

Correlati