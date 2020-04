✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 460 (+48) ✅ Guariti non più positivi = 95 (+27)

Sono 1350 i pazienti a domicilio e 1293 gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva (UTI, come ieri): 📌 Asl1 = 200 (25 UTI) 📌 Asl2 = 180 (32 UTI) 📌 Asl3 Villa Scassi = 168 (24 UTI) 📌 Asl3 Gallino = 7 📌 Asl4 = 81 (11 UTI) 📌 Asl5 = 139 (19 UTI) 📌 San Martino = 302 (43 UTI) 📌 Galliera = 146 (17 UTI) 📌 Evangelico = 68 (8 UTI) 📌 Gaslini = 2

I ricoverati in Terapia Intensiva al momento nella nostra provincia sono 25