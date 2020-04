Il viaggio di nozze per una coppia di croceristi di Ventimiglia si è trasformato in odissea per la pandemia che ha costretto ad un cambio di programma. Franca Filone e Ugo Galassi da gennaio sono sulla Msc Magnifica per il giro del mondo. A metà del viaggio, quando il transatlantico era dall’altra parte del mondo è scattato lo stop a scali ed escursioni a terra. “Non sappiamo dove e quando sbarcheremo. Speriamo a Genova verso il 20 aprile” dice la coppia a Daniela Borghi su “La Stampa”.

