A marzo in provincia di Imperia il 118 ha trattato 700 interventi per “evidenti patologie infettive”: un anno fa a marzo erano stati 53. Le chiamate nelle ultime 4 settimane sono state 2800 in più. Nell’ultimo mese per il Coronavirus i servizi delle ambulanze verso gli ospedali sono stati 400, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

