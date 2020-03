.

Consapevoli che le risorse anticipate dal Governo non sono sufficienti a far fronte a tutte le esigenze e alle primarie necessità di molte famiglie e lavoratori residenti in Ventimiglia, dichiara l’assessore ai servizi sociali di Ventimiglia Mabel

Riolfo, che a causa della pandemia Coronavirus si trovano in stato di bisogno o di forte carenza di liquidità, la giunta Scullino di ieri ha previsto di erogare un contributo minimo di euro 300 ai nuclei familiari che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari. Potrà quindi richiedere l’aiuto economico di euro 300,00 (trecento) o della proporzionale minore somma qualora le domande accolte siano superiori al numero di 600 (seicento), chi autocertifichera, burocrazia zero, i seguenti REQUISITI:

AVERE AVUTO ALLA DATA DEL 31.12.2019, DISPONIBILITA’ FINANZIARIE (su conti correnti bancari, postali, titoli o altra disponibilità finanziaria) DI IMPORTO UGUALE o INFERIORE A Euro 3.000,00 (tremila/00); e, a causa di questa situazione contingente COVID-19, NON AVERE RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI a provvedere alle necessità primarie del mio nucleo familiare, in quanto il reddito percepito/maturato nel mese di marzo 2020 è stato UGUALE o INERIORE ad Euro 780,00 (settecentottanta/00).

La bozza di domanda di partecipazione qui allegata, dovrà pervenire al protocollo comunale oppure attraverso email ordinaria all’indirizzo covid.ventimiglia@comune.ventimiglia.it oppure mediante l’apposito modulo editabile posto sul sito del Comune di Ventimiglia o ancora tramite l’App “Città di Ventimiglia”, entro e non oltre il 7 aprile 2020, entro le ore 12,00.

I SERVIZI SOCIALI TELEFONERANNO AI CITTADINI LA CUI DOMANDA SARÀ STATA ACCOLTA, continua l’assessore Mabel Riolfo, PER CONSEGNARE LORO UNA CARTA DI CREDITO PREPAGATA CHE POTRANNO UTILIZZARE direttamente PER GLI ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITÀ IN QUALSIASI ESERCIZIO COMMERCIALE DI VENTIMIGLIA. . Qualora le domande siano inferiori e esuberassero ancora delle somme residue, quest’ultime verranno distribuite in aggiunta secondo i criteri stabiliti nel bando stesso, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, del numero di unità immobiliari possedute, del canone di affitto mensile da pagarsi, del reddito percepito o maturato nel mese di marzo 2020 e/o ad altri elementi indicati nel bando. Entro oggi, termina l’assessore Mabel Riolfo, sarà pubblicato bando e modello di domanda sul sito del Comune e messo a disposizione delle associazioni del terzo settore, di volontariato e di chiunque vorrà collaborare con noi per aiutare chi è in difficoltà.