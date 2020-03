L’incendio che a Diano Marina, lungo la strada che conduce a Diano Castello. ha distrutto un camion della ditta Attisano, che vende frutta e verdura, è stato quasi certamente doloso. E’ stato il secondo rogo in pochi giorni nel Golfo Dianese dopo quello che a San Bartolomeo al Mare aveva quasi distrutto un’autofficina in via Roma. I Carabinieri di Diano Marina ed Imperia indagano sugli incendi. Due testimoni hanno visto un paio di persone dar fuoco alla cabina del camion per poi fuggire, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

