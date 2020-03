Dodici liguri, di cui 6 imperiesi, a causa del Coronavirus, sono bloccati a Phuket, in Thailandia, dove stavano trascorrendo una vacanza. Umberto Scivoli, ex Carabiniere di Andora, con altri 6 imperiesi, 2 savonesi e 3 spezzini ha raggiunto l’aeroporto di Phuket per provare inutilmente ad imbarcarsi su un aereo. La Germania sta organizzando 4 voli tra la Thailandia e Francorte destinati in buona parte a cittadini tedeschi, ma una quota è riservata a cittadini europei, come scrive “La Stampa”.

