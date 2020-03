Una bimba genovese di 8 anni, Elena Luna, ha scritto al premier Giuseppe Conte per chiedergli di consentire ai bambini di “poter uscire un’oretta, per prendere un po’ d’aria”. La richiesta di attenzione ai bambini, che in Liguria dal 24 febbraio non vanno a scuola, è stata condivisa dalla mamma della piccola su Facebook. “In questo periodo i bambini sono quelli che soffrono di più. I grandi se hanno un cane possono uscire per portarlo fuori, ma i bimbi non possono uscire da soli, che abbiano un cane o no. I bambini non lavorano e non vanno a fare la spesa e non possono mai uscire”.

Correlati