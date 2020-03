Nel fine settimana in provincia d Imperia 50 persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine per aver violato il decreto che impone gli spostamenti da casa solo per giustificato motivo. Il maggior numero di verbali è stato elevato a Sanremo dalla Polizia Municipale (11). Quasi tutte le multe sono state elevate ad automobilisti e solo in minima parte a pedoni, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

