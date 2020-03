I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di La Spezia, nell’ambito delle disposizioni volte a requisire dispositivi di protezione individuali (DPI) in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha intercettato e requisito in data odierna, 23.410 confezioni da 100 guanti monouso cadauna, per un valore complessivo di euro 94.381, provenienti dalla Malesia, destinando il carico alla Protezione Civile.

L’Ufficio delle Dogane della Spezia ha inoltre sdoganato nei giorni scorsi, 42.000 camici monouso del valore di 38.853 euro, provenienti dalla Cina, che sono stati immediatamente con segnati alla Protezione Civile della Lombardia, e 8.604 kg di componenti monouso in TNT provenienti dagli USA, per un valore complessivo di euro 32.804, che sono stati celermente consegnati per fornitura alla CONSIP.

