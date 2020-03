Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” lancia un importante Appello per attivare la ricerca di posti dove gli Operatori socio sanitari a rischio COVID-19 possano vivere lontano dalla famiglia per evitare possibili contagi:

«Sosteniamo la recente proposta del Gruppo comunale PD di Genova presentata da Cristina Lodi al Sindaco Marco Bucci ed in appoggio ci rivolgiamo a tutti i Liguri ed i Migranti che in Liguria possano aiutare la ricerca degli affittuari privati in grado di mettere a disposizione gratuitamente luoghi, appartamenti dove possano vivere queste persone già in difficoltà» – spiega Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato – «Questa improvvisa emergenza sanitaria che ha stravolto l’Italia, ha trovato nei Medici, negli Infermieri e negli Operatori socio sanitari quegli Eroi che rischiano la vita ogni giorno per salvaguardare le nostre vite e le famiglie di tutti noi. Sarebbe ora davvero giusto dare loro tutto il nostro aiuto e sostegno. Potete scrivere a comitato.no.discriminazione@gmail.com oppure a cristinalod@gmail.com. Teniamoci uniti per uscirne più forti, insieme.»