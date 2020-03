Si sono verificati altri 812 decessi, di pazienti positivi al Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia. Sale a 11591 il numero di morti in Italia nella nostra penisola. I casi attualmente positivi sono 75528 (+1648, ieri i contagiati erano aumentati di 3815). Sono in isolamento domiciliare 43752 persone, mentre 27795 sono ricoverate con sintomi e 3981 (+75) in terapia intensiva. Infine ci sono 1590 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 14620.

