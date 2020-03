Tra febbraio e marzo sono morti 21 anziani nell’istituto Trincheri di Albenga, un quinto dei 104 ospiti. “E’ possibile si sia trattato di Coronavirus, ma non sono stati fatti i tamponi” afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. “Solo su un anziano ricoverato l’11 febbraio e morto una settimana dopo abbiamo avuto conferma della sua positività” dice il presidente del Trincheri, Piero Corradi.

