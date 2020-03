Sampdoria in lutto per la prematura scomparsa di Filippo Mantovani, mancato a 54 anni per un attacco cardiaco. Figlio di Paolo, storico ex presidente della Sampdoria, e fratello di Francesca, Enrico e Ludovica. Dopo molti anni trascorsi in Spagna, da circa un anno era tornato in Liguria, per vivere a Sestri Levante dove gestiva un ristorante .

