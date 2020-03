Iniziativa per tutti gli appassionati del Turtun di Castelvittorio da parte di un gruppo di ristoratori della Val Nervia e non Solo

Per tutti gli appassionati del TURTUN di Castel Vittorio…

Su iniziativa del ristorante U cian, di Isolabona, in collaborazione con il Ristorante Italia di Castel Vittorio e il ristorante Il Torrione di Vallecrosia, il Ristorante Busciun di Castel Vittorio e con il supporto di Terry Prada, la portabandiera del Turtun, sabato verranno preparati ì prelibati Turtui.

Il tutto è pensato per aiutare le famiglie in difficoltà, relativa all’attuale situazione. I comuni che necessitano sostegno si facciano avanti ordinando ì Turtui. Il tutto sarà gratuitamente offerto da chi, oltre ai ristoratori, vorrà partecipare all’iniziativa con tutto il sostegno possibile.

Per ordini :

3405250852 DAVIDE U Cian

+393208238152 Samuele Cabo rist Italia

+39 347 777 4546 Federico lanteri Torrione

AGGIUNGEREMO ALTRI PARTECIPANTI A BREVE

( si accettano ingredienti… Bietole spinaci zucche, erbe selvatiche, primo sale,tuma, uova, olio evo)