Domenica 29 marzo i Centri Commerciali del circuito Coop Liguria saranno chiusi con il duplice intento di dare una pausa ai collaboratori che lavorano nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite delle persone, razionalizzando i momenti di spesa, in linea con le indicazioni del Governo.

