DOMANI, SABATO 28, fino al mattino venti sostenuti da Nord con possibili raffiche fino 70-80 km/h sulle zone A, B e D e localmente sulle zone C ed E. Graduale attenuazione della ventilazione nel corso della mattinata.

OGGI, VENERDÌ 27 MARZO, sono attesi ancora venti di burrasca dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino 80-90 km/h lungo le coste, oltre i 100 km/h sui rilievi e capi esposti. Condizioni di disagio fisiologico per freddo, accentuate dalla ventilazione sostenuta, sulle zone D, E e localmente nelle aree interne di A, B, C.

Venti questa mattina ancora ben oltre i 100 km/h, con record giornaliero per il secondo giorno consecutivo alla Diga di Giacopiane con 176.8 km/h, Casoni di Suvero 126 km/h e Fontana Fresca, sopra Sori, a 119.5 km/h.

Il Centro Meteo Arpal ha emanato anche per oggi L’AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE SU TUTTA LA REGIONE. Nella notte appena trascorsa temperatura minima a Pratomollo (GE), con -4.4°C, mentre nei capoluoghi le minime sono state Imperia 10.1, Savona 6.3, Genova 7.7, La Spezia 10.4.