Arpal Liguria ha emanato un allerta gialla per neve tra la Val Bormida e la Valle Stura dalle 16 di oggi alle 11 di domani. Vento gelido da nord est con raffiche che hanno superato i 190 km/h ha investito il lago di Giacopiane (192.6 km/h ?alle 7.30?). Rigide le temperature notturne nell’entroterra, fra le più fredde dell’inverno appena concluso: -10.1°C a Poggio Fearza, nell’entroterra imperiese.

