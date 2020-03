Sulla nota di Locatelli e posto che i pochi dati che abbiamo sono stati inviati da ASL solo nell’ultima settimana: 1) Se non si conoscono gli indirizzi dei soggetti positivi e posti sotto sorveglianza , non si comprende come possano la polizia locale e le Forze dell’ordine effettuare i controlli per verificare che i soggetti non escano del proprio domicilio; 2) i Comuni devono provvedere allo smaltimento speciale rifiuti, come fanno? 3) i Sindaci sono autorità sanitaria e non devono sapere nulla? 4) come fanno i Comuni a garantire assistenza alle persone sole se non sono informati? In sostanza mi sembra un’altra assurdità…. ma ci atteniamo, può darsi che ci pensino direttamente loro.

Correlati