All’ospedale Borea di Sanremo sono 7 i dottori risultati positivi al tampone. La maggior parte è a casa, senza problemi respiratori. Almeno due sono ricoverati in reparto. Sarebbero una ventina gli infermieri che l’Asl è riuscita a contattare per rimpiazzare il personale costretto al momento a lasciare il lavoro, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

