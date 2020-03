Illustri politici, amministratori e governanti, quando terminerà l’emergenza Coronavirus nel mondo, potremo ancora parlare di floricoltura in un territorio dove per anni abbiamo distrutto e cancellato biodiversità, tradizione e cultura della terra?

Diecimila anni di lavoro (segnato dal sudore della fronte dei nostri contadini ) e adesso l’umanità deve riconoscere che nulla è e sarà piu’ come prima. Bisogna rimanere a casa per riuscire ad isolare un virus, abbandonando raccolti, produzioni e stagioni intere senza vendite e prospettive. La terra fertile sta per finire. Non ne rimane altra da aggiungere alle coltivazioni e agli allevamenti. Il resto sono cemento, complessi abitativi in espansione e deserti urbani che avanzano con malinconici scampoli di natura sopravvissuta, di ghiacciai in via di scioglimento e di cambiamenti climatici. Il Pianeta sta esaurendo le risorse fertili e le opportunità. Mettiamoci il cuore in pace, bisogna ripartire da zero, il modello di agricoltura che eravamo abituati a vedere e operare fino a due al mese scorso è finito , ora cerchiamo tutti insieme a trovare un modo su come poterci relazionare alla floricoltura post coronavirus e ripartire uniti senza bandiere o colori politici.

L’agricoltura rimarrà sempre uno tra i settori più complessi. Ora non ci si può illudere che bastino poche misure legislative, poche agevolazioni creditizie per far ripartire circa 4000 aziende della sola provincia di Imperia con una classe di agricoltori stanchi e invecchiati e ora impauriti e costretti anche a chiudere, lasciando a casa migliaia di addetti del comparto con la previsione di centinaia di aziende che non riapriranno mai piu’. Bisogna invece pensare oggi al dopo emergenza Coronavirus. lasciando da parte un passato che, tranne poche e lodevoli eccezioni, è ormai tramontato; un’agricoltura completamente nuova, impostata sul parametro dell’esigenza, della tutela dell’ambiente e del territorio, un’agricoltura sostenibile e sana.

Marco Damele