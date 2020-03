Due artigiani edili di Torino, arrivati a Diano Marina per ristrutturare un appartamento, sono stati denunciati dalla Polizia locale per la violazione del decreto per arginare i contagi da Coronavirus. I due hanno detto di essere venuti dal Piemonte per lavori urgenti, ma per i vigili questi interventi non giustificavano una trasferta in un periodo di emergenza sanitaria, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

