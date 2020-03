Da oggi le filiali di Banca Carige in Liguria e in tutta Italia sono aperte solo la mattina e solo su appuntamento, “esclusivamente per reali necessità e operazioni indifferibili”. Oggi in Italia sarà il primo giorno in cui scatterà il pagamento anticipato delle pensioni per circa 16 milioni di persone. “Noi ci siamo, anche a distanza. Per qualsiasi dubbio o necessità puoi contattare la tua filiale o chiamare il numero verde 800 778877” spiega la Banca Carige.

Correlati