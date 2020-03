“Continua la nostra raccolta fondi, se volete fare una donazione libera, visitale il nostro sito internet e seguite le istruzioni www.aceb-ets.com/come-donare Mentre su questo link www.aceb-ets.com/donazioni/ si potrà vedere con la massima trasparenza tutte le nostre donazioni. Vogliamo ringraziare tutti i soccorritori che sono impegnati in prima linea durante questa estrema emergenza, rischiando la loro vita al servizio della collettività” dice Stefano Urso, presidente dell’associazione Aceb.

L’associazione Aceb di Camporosso grazie alle generose donazioni ricevute (a oggi 1.252,66 euro), ha acquistato 500 copri calzari che i soccorritori dovranno indossare obbligatoriamente durante il trasporto dei pazienti affetti da coronavirus, inoltre 10 litri di gel igienizzante alcolico. Questo materiale è stato devoluto e diviso fra le 2 associazioni locali impegnate con ambulanze apposite per il trasporto di pazienti COVID-19: Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia; Croce Verde Intemelia di Ventimiglia.

