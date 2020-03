La Confartigianato di Imperia intende fare un plauso a tutte le iniziative benefiche in atto in questo difficile momento di emergenza sanitaria. L’ultima in ordine di tempo riguarda la donazione di 12 mila euro da parte della ditta Masala srl di Camporosso, per l’acquisto di un visualizzatore centralizzato di parametri vitali destinato al reparto di rianimazione dell’Ospedale di Sanremo.

Altra impostante iniziativa è quella avviata nei giorni scorsi da Gabriele Chiappori, grazie alla quale sono stati raccolti fondi attraverso l’Iban IT55 I 08439 49100 000120107908 (BIC per bonifici da fuori Italia CCRTIT2TCAR), per l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’Ospedale di Sanremo.

Questi, così come molti altri, sono gesti sinceri, spontanei e senza ricerca di pubblicità personale, che testimoniano e confermano il valore umano delle imprese e delle persone che compongono il tessuto locale, grazie al quale si deve guardare al futuro con ottimismo nella speranza che questa emergenza si risolva positivamente nel più breve tempo possibile.

