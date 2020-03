La provincia di Imperia ha il numero più alto in Liguria di persone sottoposte a sorveglianza attiva a casa (con sintomi lievi, asintomatici, in quarantena o controllati perché venuti a contatto con malati). Sono ben 664, 128 in più rispetto al giorno prima. Nonostante lo sforzo per moltiplicare i posti letto negli ospedali, in particolare a Sanremo, non ce n’è abbastanza per tutti, per cui molti malati restano a casa, in attesa di ricovero, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

