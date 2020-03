In questo momento di fortissima difficoltà il sostegno alle Istituzioni rappresenta il vero senso di solidarietà sociale che consentirà a tutti noi di superare l’emergenza attuale più uniti di prima.

La Città di Bordighera e la squadra di Protezione Civile sono infinitamente riconoscenti per il gesto di solidarietà e fiducia di Giuseppe Pregno Giuseppe che ha donato la somma di 3000 euro per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.

