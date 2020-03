Con un messaggio video il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino critica la Protezione civile sulla qualità delle mascherine anti Coronavirus che dovrebbero essere usate dai dipendenti del Comune. “Da venti giorni aspettiamo le mascherine. Ieri la Protezione civile da Roma ha portato degli stracci. Non li buttiamo via, ma li usiamo per togliere la polvere. Se avete bisogno di stracci: venite in Comune che ve ne do qualcuno”.

