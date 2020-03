Sono 15 i casi confermati di Covid 19 a Ventimiglia fino a questa mattina la maggioranza dei quali tra i degenti e dipendenti della casa di riposo S.Secondo La struttura sembra essere un focolaio del contagio dopo i casi emersi scorsa settimana. Non vi sono al momento ulteriori dettagli

