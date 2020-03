Si ricorda inoltre che continua il Servizio di Consegna Farmaci in collaborazione con il Comune di Ventimiglia. Per info chiamare il numero 0184 351175.

Da oggi la Croce Verde Intemelia, in aggiunta ai servizi di emergenza, al servizio di Automedica Alfa3, ed ai servizi di trasporto sanitario ordinario è anche operativa h24 con un’ambulanza dedicata per intervenire su servizi con sospetto rischio infettivo da COVID-19 e su tutti gli altri servizi ad elevato rischio biologico che si verificano principalmente su tutto il suo territorio di competenza, ovvero il Comune di Ventimiglia, i Comuni della Valle Roia, ma anche ovunque la Centrale Operativa 118 gli richieda di intervenire.