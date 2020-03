Alle cinque della sera … dal Teatro Ariston sulla pagina Facebook (Teatro Ariston Sanremo) – sul canale Youtube (Ariston Sanremo) e sul sito www.aristonsanremo.com … si apre un spazio virtuale che presenterà persone e opere che racconteranno storie, esperienze ed emozioni, dal passato al futuro. L’appuntamento è “possibilmente” giornaliero dal lunedì al sabato, con inizio alle ore cinque del pomeriggio e presenta interventi di una decina di minuti. Lunedi 23 ha aperto Giuseppe Conte, poeta e scrittore che introdurrà e leggerà la prima di sette pillole di “Ungaretti fa l’amore“ racconto da lui scritto, e rappresentato al Cinema Ritz nel 2000, recitato da Annarita Chierici accompagnati al basso da Dodo Goya e al piano da Riccardo Zegna, in diretta streaming sperimentale in occasione dell’evento “La poesia incontra” . Isabella Biffi, regista, ha raccontato la prima puntata di “Sanremo Musical” di 10 minuti dall’esperienza live della serata svoltasi al Teatro Ariston nell’aprile 2019. Hanno dato l’adesione Marcello Algeri dell’Ariston Proballet, Carlo Pesta del Balletto di Milano, Anna Blangetti della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Ci stanno pensando i Sanremezzi, il Club Tenco e …. naturalmente coloro che avranno voglia di comunicare energie e forze al coordinatore “maestro” Andrea Lombardi (teatroariston@aristonsanremo.com) … alla ricerca di serena felicità.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta