Filcams Cgil ha proclamato uno sciopero dei lavoratori dei supermercati per domenica 29 marzo per ottenere che l’orario di lavoro venga spalmato su sei giorni, a causa della emergenza coronavirus, e non su sette. Il sindacato osserva: “Non possiamo che continuare a denunciare come le lavoratrici e i lavoratori di questo settore siano gravemente esposti a stress e pericolo contagio da Covid-19, lavorando ben oltre il normale orario contrattuale (40/50 ore settimanali)”.

