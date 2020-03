In Liguria sono almeno 137 i medici, infermieri e Oss positivi al Coronavirus. Nella Asl1 Impriese sono ben 69 i positivi. Sono, invece, circa 40 al Galliera su 300 tamponi effettuati. Altri sanitari sono a casa in attesa del risultato del test. Al San Martino sono 17, mentre 317 sono i tamponi effettuati. Alcuni referti sono in attesa del risultato. Sono, infine, 11 i positivi negli ospedali del Golfo del Tigullio.

Correlati