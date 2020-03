Salgono ad almeno 7 (di cui 4 solo ieri) gli anziani delle case di riposo dell’Imperiese deceduti e risultati positivi al Coronavirus. Dei 7 decessi, uno è avvenuto nella Asp “Imperia” di via Agnesi. Si tratta di un ospite di 93 anni, ricoverato all’ospedale di Sanremo. Un’altra morte riguarda un ospite della casa di riposo “Agnesi” di Pontedassio. L’emergenza più grave pare riguardare “Casa Betlemme” a Imperia. I decessi, che negli ultimi 10 giorni erano stati 8, sarebbero saliti nelle ultime 48 ore. Alcuni ospiti spirati sono risultati positivi, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta