Nell’ultimo giorno in Italia sono morte 683 persone positive al Coronavirus, ieri erano stati 743. In totale i decessi sono 7503. Per il quarto giorno di fila il numero dei nuovi positivi è in calo: 3.491 nell’ultima giornata (ieri 3.612). I guariti aumentano: 1036 nell’ultimo giorno, in totale 9.362. Da inizio epidemia il totale dei contagiati tra positivi, morti e guariti è di 74.386.

