A Bordighera un carico di 40 chili di hashish è stato trovato su una spiaggia nella zona di Arziglia da una donna che portava in giro il cane. Lo stupefacente, probabilmente portato a riva dal mare, era diviso in panetti contenuti in un cartone con plastica o cellophane. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza dello stupefacente.

Correlati