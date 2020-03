Oggi, 24 marzo 2020, è la Giornata Nazionale della Lettura. Questo attuale tuttavia è un tempo di “guerra silenziosa ed invisibile” e ogni omaggio viene percepito come superficiale, inappropriato e inopportuno in una così orribile situazione tanto tragica. La lotta contro il Covid-19, però, anche ed appunto per codesta sua apparente impercettibilità ed indistinguibilità risulta più complicata da combattere: è richiesto a tutti coraggio, forza d’animo, generosità, altruismo, pazienza, tolleranza, umiltà, saggezza, fiducia spesso accantonati o perduti prima e ciò proprio nel momento in cui la mancanza di vicina luce in fondo al tunnel della disperazione si presenta quale tentazione quasi inevitabile per molti. Noi di RivieraPress abbiamo voluto invece provare ad offrire un po’ di speranza e conforto attraverso le parole dell’artista ligure Giulia Quaranta Provenzano.

Giulia, qual è il suo stato d’animo corrente? <<Bè, non posso nascondere che la mia preoccupazione più grande sia rivolta verso gli affetti. Nella mia famiglia c’è chi, purtroppo, non ha mai smesso di lavorare non in loco ma dovendosi recare ogni mattina sul posto di lavoro …Ed ecco che allora il mio pensiero si allarga al Paese intero, a tutti quei cari che col loro contributo garantiscono la quotidianità, per quanto anomala e differente dal solito. Mi riferisco per esempio a coloro che ci permettono come italiani di aver cibo sul tavolo, strade pulite e ai medici, agli infermieri soprattutto. Ogni settore (alcuni in base magari e maggiormente per, altresì, il proprio stile di vita) era ed è importante ma oggi più che mai di certi si sente la mancanza ed ancor più di taluni l’essere fondamentali, imprescindibili, vitali – ed è questo il caso delle professioni in ambito sanitario: è un dovere prendere coscienza di ciò e presto, anzi subito adoperarci perché venga sempre garantito al povero e al più ricco prevenzione, salute e dignità>>.

La Quaranta Provenzano come trascorre quindi le sue giornate? <<In verità, eccetto la scorsa settimana di ferie “forzate”, continuo ad essere operativa a distanza. Io sono una consulente assicurativa e finanziaria e dunque la mia professione rientra in quei settori che non conoscono uno stop, alcuna sospensione>>. Poi la giovane imperiese continua <<Mi preme comunque si sappia che, evitate le considerazioni in merito alla mia figura d’ispettrice, personalmente ritengo piuttosto la situazione mondiale una possibilità per ritornare bambini, apprezzare le gioie più naturali e senza l’aspettativa di raggiungerne altre ulteriori alimentati da secondi intenti e fini materiali, pecuniari>>.

Cosa intende dire, Giulia, quando afferma nemmeno troppo tra le righe che bisognerebbe davvero urgentemente imparare a stare al mondo in modo diverso? <<Voglio dire in primis che bisogna capacitarsi, rendersi conto, acquisire consapevolezza, rendersi coscienti di come e quanto siano pilastri del vivere e sopravvivere i lavori etici e quelli socialmente utili, la sanità appunto, i lavoratori che garantiscono cibo, informazioni, mezzi e valori utili materialmente sì, ma pur al di là del consumistico, morali, ideali, interiori ed intimi ovvero>>. Infine la trentenne ligure conclude <<Oggi, 24 marzo, è la Giornata Nazionale della Lettura ed essa è, per esempio, un valore non trascurabile, irrinunciabile, indispensabile per me. Come l’Arte tutta. Questo “virus della verità” pertanto è subdolo di certo, parimenti è comunque dono allorché mi ha fatto comprender sempre più dove voglio andare. Ad abbracciare finalmente un Amore di cui avere cura e al quale dedicarmi senza riserve. Ars!>>.