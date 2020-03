Controlli questa mattina a Imperia davanti al Comune un posto di blocco da entrambi i lati della carreggiata ha permesso di verificare che ancora troppa gente è in giro con le auto nel capoluogo il sindaco Claudio Scajola ha così commentato su Facebook ” In pochi minuti code lunghissime in entrambi i sensi troppa gente in giro saremo severissimi”

