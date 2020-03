Da questa sera rimarranno a bordo di Costa Luminosa solo i marittimi asintomatici, nessuno dei quali si trova quindi in isolamento. È quanto emerso dalla riunione pomeridiana per fare il punto in videoconferenza sulla situazione della nave da crociera, attraccata dalla mattina di venerdì scorso a Savona. Presenti l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone con i rappresentanti del Dipartimento nazionale, della sanità marittima, di Asl2, della Prefettura e della Questura di Savona, di Costa Crociere oltre al sindaco di Savona.

L’assessore Giampedrone ha evidenziato che “questa mattina, a 72 ore dall’arrivo della nave, abbiamo concluso i trasporti protetti nei loro paesi o al domicilio di tutti i passeggeri che si trovavano a bordo. Per quanto riguarda l’equipaggio, oggi sono sbarcati oltre 200 marittimi, trasferiti al proprio domicilio oppure in strutture protette fuori Liguria: tra loro anche tutti coloro che presentavano sintomi o erano risultati positivi al Covid19”. “Da questa sera rimane sulla nave – ha aggiunto – solo una parte dell’equipaggio: si tratta di persone tutte asintomatiche, che in questo momento stanno bene. Una parte è la componente ritenuta essenziale dalla Costa per il funzionamento della nave mentre gli altri, circa 500 persone, originarie delle Filippine, dell’India o dell’Indonesia, verranno accompagnati nei loro Paesi con voli charter, di cui siamo in attesa di conferma a strettissimo giro da parte di Costa Crociere”, ha concluso.