Paolo Micai, giornalista e cameraman genovese, a 60 anni è stato stroncato dal Coronavirus. Da una settimana era ricoverato al San Martino. Stimato e apprezzato da tutti, di recente aveva raccontato in prima linea il dramma del Coronavirus. Dopo aver lavorato per Tivuesse, nel 1985 era passato a Mediaset per la quale aveva realizzato reportages e documentari.

“E’ con un grandissimo dolore che esprimo il cordoglio mio e di tutta la Giunta regionale per la scomparsa di Paolo Micai – dice Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Paolo era uno stimato professionista, un regista televisivo validissimo che ha lavorato per Mediaset e per tantissime altre aziende televisive. Oggi la televisione e l’informazione perdono uno dei suoi migliori professionisti. Un pensiero commosso va alla famiglia in questo momento di dolore”. Al cordoglio del presidente Toti si unisce anche l’Ufficio Stampa di Regione Liguria che esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia.

