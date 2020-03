· un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 24.03.2020

· un uomo di anni 83, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Vezzano Ligure (SP) e deceduto il 23.03.2020

· un uomo di anni 87, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 23.03.2020